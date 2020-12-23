- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi
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- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi

23.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:23

- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; "Burada yapılan görev insani bir görev, bizim arzu ettiğimiz devlet anlayışı ve kamu görevlisi anlayışı bu şekilde" "Bizler her daim vatandaşımız ve milletimizin hizmetindeyiz" Çorum'da...

- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi;

"Burada yapılan görev insani bir görev, bizim arzu ettiğimiz devlet anlayışı ve kamu görevlisi anlayışı bu şekilde"

"Bizler her daim vatandaşımız ve milletimizin hizmetindeyiz"

ÇORUM - Çorum'da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından evine götürdükleri yaşlı kadını 5'inci kata kadar taşıyan fedakar polisler başarı belgesi ile ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'inde katılımıyla Çorum Valiliği'nde düzenlenen törende o gece görev yapan ekipteki görevli polis memurları Hasan Başpınar, Mehmet Çoban, Metin Oğuz ve hastane polisi Mustafa Ulu'ya Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgeleri verildi.

"Polisimizin huzur ve emniyetin sağlanması, asayişin temini, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele gibi görevleri olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Burada yapılan görev insani bir görev. Bizim arzu ettiğimiz devlet anlayışı ve kamu görevlisi anlayışı bu şekilde. Bizler her daim vatandaşımız ve milletimizin hizmetindeyiz. Bu amaçla bu görevi yapıyoruz. Böyle bir örnek davranışa imza attıkları için ekipteki arkadaşlarımızı ve Emniyet Müdürümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de, "Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekiplerimiz olay gecesi kimsesiz bir teyzemizi hastane polisinin tespit etmesi üzerine evine bırakmak üzere görev alıyorlar. Bu ekiplerimizin yaptığı, hastane polisimiz ve ekiplerimizin zaman zaman kimsesiz vatandaşlarımıza uyguladığı bir yöntemdir. Arkadaşlarımız teyzemizi evine götürdükten sonra asansörün çalışmadığını fark edince kendileri bir fedakarlık göstererek ve yüksek görev anlayışı içerisinde teyzemizi sırtında taşıyarak evine ulaştırıyorlar. Üstün görev anlayışları bizlerce de takdirle karşılandı. Polislerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi
- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi
- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi
- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi
- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi
- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi
- Yaşlı kadını sırtında taşıyan fedakar polislere başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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