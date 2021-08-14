Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
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Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı

Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı Bartın'ın Akörensöküler köyünde eşi ve çocuklarıyla sel dehşetini yaşayan 62 yaşındaki Huriye Başol, camdan çıkarak kurtulduğunu anlattı.

Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı

BARTIN - Bartın'ın Akörensöküler köyünde eşi ve çocuklarıyla sel dehşetini yaşayan 62 yaşındaki Huriye Başol, camdan çıkarak kurtulduğunu anlattı. İki saate yakın odunlukta beklediklerini anlatan Başol, "Bu yaşa geldim hiç böyle bir şey yaşamadım" diyerek korku dolu anları İHA'ya anlattı.

Kentte geçen 10 Ağustos günü yaşanan sel felaketi en çok Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyü ile Zafer köylerinde etkili oldu. Dağdan gelen sel Aksaray Mahallesi'nde yaşayan Başol Çifti'ne ait üç katlı evi vurdu. Eşyaları ve evi çamur içinde kalan ailenin bütün eşyaları çamur içinde kaldı. Aile, evlerini çamurdan temizlemeye çalıştı. Yetkililerden yardım bekleyen aile, sel sonrası yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Evin giriş katında oturan 68 yaşındaki Ramazan Başol, "Büyük bir sel felaketi. Kendi canımızı zor kurtardık. Eşyamız görüldüğü gibi anlatamaya gerek yok. Yetkililer geldi baktı, yetkililerden yardım bekliyoruz. Ardiyemiz gitti, evimiz gitti" diye konuştu.

"Telefonumu bile alamadım, seli görünce şaşırdım"

Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen halen aynı korkuyu yaşadığını anlatan 62 yaşındaki Huriye Başol, seli haber verebilmek için telefonuna bile ulaşamadığını söyledi. Yaşlı kadın, camdan çıkarak hayatını kurtardığını korku dolu gözlerle şöyle anlattı:

"Telefonumu bile alamadım. Oralarda kaldı. Oğlum bağırınca ben de şaşırdım. Torunum gelinim vardı. Onları dışarı atmışlar. Evde tek ben kalmışım. Oğlum camdan doğru çıkarabildi beni. Bu olmasaydı ben direk selle giderdim. Korkmak ne demek nasıl evden gidemediğimi bilemedim. Odunluğa girdik orada bekledik bir iki saat. Sonra oğlum bizi camiye taşıdı. Camide durduk. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bu yaşa geldim hiç öyle bir şey görmedim. Böyle büyük bir sel daha önce hiç yaşamadı.

Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı
Sel felaketinden camdan çıkarak kurtulan yaşlı çift korku dolu anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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