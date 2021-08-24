Son dakika haberi... İş yerinin önünde oturan kişinin öldüğü kazadaki 2 sürücü tutuklandı (2)- Yeniden

Son dakika haberi... BURSA'da, çarpışan araçlardan birinin savrulup oğlunun iş yerinin önündeki kaldırımda oturan Muhsin Yalçıner'e (71) çarparak ölümüne neden olduğu kazada, sürücüler tutuklandı.

BURSA'da, çarpışan araçlardan birinin savrulup oğlunun iş yerinin önündeki kaldırımda oturan Muhsin Yalçıner'e (71) çarparak ölümüne neden olduğu kazada, sürücüler tutuklandı. Kaza sonrası yapılan testte 0.46 promil alkollü çıkan hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Çelik, ifadesinde enerji içeceği içtiği için kanında alkol çıktığını iddia etti. Otomobil sürücüsü Cüneyt Kaya ise Yalçıner'e çarptığını karakolda öğrendiğini söyledi.

Kaza, pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çelik yönetimindeki 16 BYG 73 plakalı hafif ticari araç, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nden Emirsultan Caddesi'ne dönüş yaparken karşı yönden gelen Cüneyt Kaya yönetimindeki 16 ACC 025 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, oğlunun dükkanının önündeki kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e ardından da iş yerinin vitrinine çarptı. Çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhlis Yalçıner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜLER TUTUKLANDISüleyman Çelik kaza yerinde gözaltına alınırken, Cüneyt Kaya ise polise giderek teslim oldu. Alkol testi yapılan sürücülerden Süleyman Çelik'in 0.46 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 sürücü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.'BİRİNE ÇARPTIĞIMIZI KARAKOLDA ÖĞRENDİM'Savcılık sorgusunda birine çarptığını emniyette öğrendiğini söyleyen Cüneyt Kaya, "Ortalama 40 kilometre hızla gidiyordum. Tali yoldan çıkan otomobili geç fark ettim. Duracak kadar zamanım olmadı. Bu sırada birine çarptığımızdan haber im yoktu. Sonra birilerinin kaza yerine doğru koştuğunu görünce bizi darp edeceklerinden korkup arabama bindim ve karakola gittim. Birine çarptığımızı ve o kişinin öldüğünü karakolda öğrendim. Çok üzgünüm" dedi.'ENERJİ İÇECEĞİ İÇTİĞİM İÇİN ALKOLLÜ ÇIKTIM'

Süleyman Çelik ise ifadesinde enerji içeceği içtiği için kanında alkol çıktığını, kazadan sonra yaralıya yardım ettiğini belitti. Çelik ifadesinde, "Tali yoldan çıktım. Çok yavaş ilerliyordum o yüzden sağıma soluma bakmadım. Diğer sürücü hızlıydı o çarptı bana. Kanımda çıkan alkol ise 2 kutu enerji içeceği içtiğim için çıktı. Ben olay yerinden kaçmadım, yaralıya yardım ettim. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren