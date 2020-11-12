Son dakika haber... Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar…"Dosya üzerinden beraat kararı verilemez"
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Son dakika haber... Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar…"Dosya üzerinden beraat kararı verilemez"

12.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:51
Son dakika haber... Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar…

Son dakika haberleri: Yargıtay'ın iki ayrı ceza dairesi, istinaf uygulamasını etkileyecek, önemli kararlara imza attı.

Yargıtay'ın iki ayrı ceza dairesi, istinaf uygulamasını etkileyecek, önemli kararlara imza attı. Yargıtay 15 ve 16'ncı Ceza Daireleri, FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçlarından beraat kararı veren istinaf mahkemeleri kararlarını "dosya üzerinden beraat verilemeyeceği" görüşüyle bozdu. Bu kararlara göre istinaf mahkemeleri duruşma yapmadan, dosya üzerinden beraat kararı veremeyecek.

DURUŞMA AÇILMADAN TARAFLAR ÇAĞRILMADAN BERAAT OLMAZ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, "Görevi kötüye kullanmak suçundan mahkum olan şüpheli G.D.'nin istinaf başvurusunda beraat kararı verdi. Yargıtay 15. Ceza Dairesi istinaf mahkemesinin verdiği kararla ilgili incelemede, beraat kararının ancak duruşma açılarak ve taraflar da çağrılarak delillerin değerlendirilmesi sonrası verilebileceğini bildirdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de FETÖ üyesi olmak suçundan mahkum olan sanık M.N. hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin verdiği beraat kararını aynı gerekçeyle bozdu.

KANUNA YANLIŞ ANLAMLAR YÜKLENDİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma gerekçesinde "İlk derece mahkemesince toplanan delilleri takdir ederek dosya üzerinden yapacakları incelemeler sonucunda beraat kararı veremeyecekleri dikkate alındığında, ilgili kanun maddelerine de yanlış anlamlar yüklendiği, yasa maddesine aykırılık oluşturduğu" değerlendirmesi yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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