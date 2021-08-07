Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
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Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi

Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Manavgat yangınında zarar gören hayvanların tedavileri, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahra hastanesinde devam ediyor.

Manavgat yangınında zarar gören hayvanların tedavileri, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahra hastanesinde devam ediyor. Hastanede evlerde yangından etkilenen evcil hayvanların yanı sıra yaban hayvanları da tedavi ediliyor. Konu ile ilgili konuşan HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "Burada, yangında yanan, zehirlenen hayvanların ilk müdahaleleri yapılıyor. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra bizim emeklilik hayvanları çiftliğimize de tedavileri devam edilmek üzere gönderiliyorlar" dedi.

Yangında zarar gören hayvanlar için ilçenin merkezine kurulan sahra hastanesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her gün yeni hayvanların geldiği hastanede, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü veterinerler çalışıyor. Hastanede, hayvanların bakımı eksiksiz yapılırken tüm tıbbı müdahaleler de gerçekleştirilebiliyor. Durumu iyiye giden hayvanlar ise başka bir birime götürülerek tedavilerinin devamı sağlanıyor.

"Çok ciddi bir dram yaşanıyor hayvanlar adına"

Çok fazla oranda hayvan tedavi ettiklerini belirten HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Saha sorumlusu Zuhal Arslan, "Burada, yangında yanan, zehirlenen hayvanların ilk müdahaleleri yapılıyor. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra bizim emeklilik hayvanları çiftliğimize de tedavileri devam edilmek üzere gönderiliyorlar. Burada gönüllü olarak birçok veteriner hekimi arkadaşımız çalışıyor. Türkiye'nin birçok yerinden geldiler. Aynı zamanda gönüllü arkadaşlarımızda geliyor buraya. Keşke bunlar yaşanmasaydı ama böyle bir afette nasıl bir kenetlenme olduğunu gördük. Dilerim bir daha böyle bir afet yaşanmaz. Çok ciddi bir dram yaşanıyor hayvanlar adına. Burada ped hayvanları, kediler, köpekler var. Yaban hayatından baykuş, kaplumbağa, güvercinler var. Keçiler, koyunlar, kuzular var. İnanılmaz oranda hayvan tedavi ettik. Hala tedavilerimiz devam ediyor ve yaralı hayvanlar geliyor" diye konuştu.

Hayvan hastanesinde halen 60 hayvanın tedavisinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Yangından zarar gören 350 hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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