Bursa Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'ta evi yanan Gülsüm Uysal'a kızı için çeyiz yardımı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında eşyalarını kaybettiği için gözyaşı döken Gülsüm Uysal'a, Bursa Büyükşehir Belediyesince kızı için çeyiz seti gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında eşyalarını kaybettiği için gözyaşı döken Gülsüm Uysal'a, Bursa Büyükşehir Belediyesince kızı için çeyiz seti gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangında kısa sürede evi küle dönen Uysal'ın feryadını sosyal medyadan gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem görüntülü görüşme sırasında hem de bölgeyi ziyaretinde söz verdiği eşyaları ulaştırdı.

Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarından (BUSMEK) kursiyer kadınlar, Uysal'ın kızı için el emeği göz nuru çeyiz seti hazırladı. Çeyiz seti, BUSMEK eğitmenlerinden Zehra Altınöz'ün koordinasyonunda Uysal'a teslim edildi.

Belediye Başkanı Aktaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Uysal, şunları kaydetti:

"Babamın evinden kendi evime gelene kadar alevler bütün evi sardı. Müdahaleye kimsenin zamanı olmadı. Canımızı zor kurtardık. Başkanım geldi, dinledi bizi. Allah ondan bin kere razı olsun. Söz verdi ve sözünü yerine getirdi. Nasıl dua edeyim ki tarifi olur mu? Kimin emeği geçtiyse ellerinden öperim. Biz bu felaketi yaşadık, başka kimse yaşamasın."

Eşyaların teslimi sırasında Uysal'ı cep telefonundan görüntülü arayarak mutluluğunu paylaşan Aktaş, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün yaraları saracağız. Çeyizleri BUSMEK'teki hanımlarımız özenle hazırladı. İnşallah düğünü de haber vereceksin, düğüne de geleceğim." dedi.

Bunun üzerine Uysal, "İnşallah ölmez o günleri görürsek, düğün için ilk arayacağım kişi sizsiniz. Size nasıl dua edeyim, anlatılamaz. Allah sizden razı olsun. Ölünceye kadar size duacıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök