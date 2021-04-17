Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
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Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı Sultangazi'de mobilya fabrikasında korkutan yangın Sultangazi'de bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Sultangazi'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

İSTANBUL - Sultangazi'de bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yangına müdahale ederken dumandan etkilenip fenalaşan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01: 30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2.Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan yoğun dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale ederken fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri fenalaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri itfaiye erine ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Yangının çıktığı fabrikanın karşısında bekçilik yapan Hüseyin Türk, "İçeride kimse yoktu, boştu içerisi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri vardı. İçeride dumandan zehirlendi ve sonra yere düştü. Başka da yaralı kimse yok" diye konuştu.

Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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