Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istemiş
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Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istemiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istemiş Yangın şehidinin ateşi Bergama'ya düştü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında şehit düşen Erdal Tovka'nın acı haberi İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan...

Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken "Geri gelemeyebilirim" diyerek helallik istemiş

Yangın şehidinin ateşi Bergama'ya düştü

İZMİR - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında şehit düşen Erdal Tovka'nın acı haberi İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Manavgat'a gitmek üzere hazırlanırken ailesinden helallik istediği ve "Geri gelemeyebilirim" dediği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 2 işçi şehit olmuştu. Şehit orman işçilerinden Erdal Tovka'nın acı haberi Bergama ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin Tırpanlar Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülsüm Tovka ve babası Halil Tovka (81), acı haberi alınca derin üzüntü yaşadı. Şehidin çalıştığı Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına ve baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Anne ve babasıyla Kurban Bayramı'nda görüşmüş

Şehidin babası Halil Tovka, oğluyla son olarak Kurban Bayramı'nda görüştüğünü söyleyerek, "Kurbanını kesti, gitti. Ondan sonra telefonla konuştum ama yüzünü görmedim. En son iki gün önce telefonla beni aradı. Halimizi hatrımızı sordu. Yine yüzünü göremedim. 'Bir yaramazlık var mı?' diye sordu. 'Yok' dedim. Bayramda bana 'kendinizi iyi bakın, güneşe çıkmayın' dedi.

"Geri gelemeyebilirim"

Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Erdal Tovka'nın Manavgat'a gitmek üzere evinde hazırlanırken büyük oğlu Emirhan'a "Annen sana emanet, ben geri gelemeyebilirim" dediği, anne ve babasını arayarak telefonda helallik istediği öğrenildi.

Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Hüner de Erdal Tovka'nın şehit olduğu haberini sabah saatlerinde anne ve babasına verdiklerini ifade ederek, Erdal Tovka'nın ailesiyle ilgilenen çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken 'Geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş
Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken 'Geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş
Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken 'Geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş
Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken 'Geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş
Yangın şehidi Erdal Tovka, evden ayrılırken 'Geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertan Ergit

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