Son dakika haber! Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Son dakika haber! Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son dakika haber! Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada yemekten zehirlendikleri şüphesiyle yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada yemekten zehirlendikleri şüphesiyle yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada, gece vardiyasında çalışan işçilerden bazıları yemek yedikten sonra rahatsızlandı. İshal, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görülen yaklaşık 200 işçi, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer hastanelere başvurdu. Hastanelerde 20 işçinin tedavileri devam ederken, diğerleri ise müdahalenin ardından taburcu edildi.İlçe Tarım Müdürlüğü, yemeklerden numune alarak inceleme başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Son dakika haber! Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Son dakika haber! Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya

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