Son dakika haber: Vatandaş göletin bitirilmesini istedi Bir son dakika haberine göre Vatandaş göletin bitirilmesini istediANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Kozan Mahallesi'nde yapımına 2012 yılında başlanan göletin tamamlanmasını isteyen bölge halkı, gölet sayesinde 4 mahallenin tarım alanlarının sulanacağını söyledi.

Vatandaş göletin bitirilmesini istedi

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Kozan Mahallesi'nde yapımına 2012 yılında başlanan göletin tamamlanmasını isteyen bölge halkı, gölet sayesinde 4 mahallenin tarım alanlarının sulanacağını söyledi.

Serik'e bağlı Kozan Mahallesi'nde yapımına 8 yıl önce başlanan sulama göleti bitirilemedi. Kozan mahallesiyle birlikte 3 mahallenin daha tarımsal sulamasına büyük katkı sağlaması beklenen göletin tamamlanmasını isteyen bölge halkı, özellikle yazın tarımsal sulamada sorun yaşadıklarını söyleyerek, yetkililerden destek istedi.

Kozan Mahallesi Muhtarı Cafer Yıldırım, "Bu, Kırkgeçit Göleti olarak geçiyor. 2012 yılında bu göletin çalışması başladı ama 8 yıldır bitmiyor. 8 yıldır bu göletin yüzde 50'si bitti. Bittiğinde Kozan, Kırbaş, Karaöz ve Dorumlar mahallelerine hitap edecek. Bölgede 20 bin dönümün üzerinde arazimiz var. Şimdilik arazilerimizi yeraltı sularıyla sulamaya çalışıyoruz. Köy etrafındaki dereden de kışın suluyoruz ama yazın kuruduğu için sulayamıyoruz. Biz kırsal bir bölgede yaşıyoruz. Tarım bizim için çok önemli. Biz tarımdan geçinen insanlarız. Bu nedenle devlet büyüklerimizden bu göletin bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kırbaş Mahalle Muhtarı Ali Özkan da "Kırsal durumda bulunan araziler bu göletin yapılmasıyla birlikte sulanacak. Su olmadığı için tarımda faaliyet gösteremeyince gençler şehirlere göç ediyor. Köy içine diktiğimiz ağaçları taşıma su ile suluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA