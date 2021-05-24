Son dakika haber! Van Gölü'nün korunması için düzenlenen bisiklet turunda gönüllüler Mersin'e doğru yola çıktı
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Son dakika haber! Van Gölü'nün korunması için düzenlenen bisiklet turunda gönüllüler Mersin'e doğru yola çıktı

Son dakika haber! Van Gölü'nün korunması için düzenlenen bisiklet turunda gönüllüler Mersin'e doğru yola çıktı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Van'ın Erciş ilçesinde 4 gönüllü, "Van Gölü için Türkiye'yi pedallıyoruz" etkinliği kapsamında Mersin'e gitmek üzere bisiklet turu başlattı.

Van'ın Erciş ilçesinde 4 gönüllü, "Van Gölü için Türkiye'yi pedallıyoruz" etkinliği kapsamında Mersin'e gitmek üzere bisiklet turu başlattı.

Van gölü Aksivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Dernek Yardımcısı Ali Emrah Dağer ve iki üye, Van Gölü'nün temiz kalması, korunarak gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik çerçevesinde ilçe sahilinde bir araya geldi.

Etkinliğin startını veren gönüllüler, bin kilometre pedal çevirerek 11 günde Mersin'e ulaşmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Özel, yaptığı açıklamada, "Van Gölü için Türkiye'yi pedallıyoruz" etkinliğinin üçüncü parkuru olan bin kilometrelik Mersin turuna başladıklarını söyledi.

Van Gölü'nün güzelliklerini dünyaya tanıtmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Van Gölü ülkemizin en büyük, dünyanın da ikinci en büyük sodalı gölü. Çok yakın zamanda da NASA tarafında Dünya'nın en iyi fotoğrafları arasında birinci seçildi. Yakın zamanda Van Gölü sempozyumu düzenlenecek. Bu sempozyuma Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan da katılım sağlayacak. Onların himayelerinde şu an Van gölü ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Van Gölü koruma eylem planıyla buna da katkı sunmak istiyoruz. Van Gölü havzası koruma eylem planının uygulanmasının hızlandırılması için biz de Van'dan Mersin'e bin kilometrelik yolumuza, bisikletlerimizle Erciş'ten pedallayarak start verdik."

Başkan Yardımcısı Dağer de güzergah boyunca birçok il ve ilçelerden de gönüllülerin katılımıyla etkinliği 11 günde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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