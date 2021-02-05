Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı
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Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı

05.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:06

Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza, öğleden sonra Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, morga konuldu.

İşte olay yerinden fotoğraflar:


Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı
Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı
Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı
Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı
Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay AVCI

Haber Yorumları (1)
MURAT: Allah rahmet eylesin yaralılara şifa versin
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