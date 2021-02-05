Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı
Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.
Korkunç kaza, öğleden sonra Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, morga konuldu.
İşte olay yerinden fotoğraflar:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay AVCI