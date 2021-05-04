Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu
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Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde yakılarak sokağa atılmış bir erkek cesedi bulundu.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Yazıcı Sokak'ta gece meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işe giden mahalle sakinleri, sokakta yakılmış bir cesetle karşılaştı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

PKK ŞÜPHESİ

Henüz kimliği belirlenmeyen erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, duvarda yeni yazılmış PKK yazısı dikkat çekti. Cesedin olay yerinden kaldırılmasının ardından duvara yazılan PKK yazısı ise ekiplerce sildirildi.

Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu
Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu
Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu
Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu
Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu
Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu
Son dakika haber: Van'da şüpheli ölüm: Sokakta yakılmış ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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