Son dakika haber! Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü

08.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:52
Son dakika haber! Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki bir tersanede bulunan gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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