Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışıyla yükseldi

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, Kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirtti.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor. Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı. Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

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