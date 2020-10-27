Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya tepki
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Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya tepki

27.10.2020 15:34 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:39
Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya tepki

Son dakika haberi: Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına bir tepki de Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'den geldi.

Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına bir tepki de Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'den geldi. Amreyev, " Fransa'nın bu tür kışkırtıcı davranışları sonlandırmalı" çağrısında bulundu. 

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Fransa'nın Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.  Amreyev, yaklaşımın devamından derin endişe duyduğunu belirterek, "Söz konusu eylem ve bazı Fransız siyasetçilerin ifade özgürlüğü kisvesi altında verdikleri beyanatların, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları en kutsal değerleri olan peygamberlerine hakaret ederek yaraladığını ve Müslüman alemi ile Fransa arasında aşılmaz uçurumlar oluşturduğunu düşündüğünü" ifade etti. Amreyev açıklamasında, İslam ile terörizm arasında paralellikler kuran bu 'talihsiz zihniyeti', kendisini daha 'rasyonel ve makul' bir zemine oturtma ve Fransa'da birlikte yaşama kültürünün neşet etmesi için bu tür kışkırtıcı davranışları sonlandırma çağrısında bulundu. Öte yandan Amreyev, Türk Devletlerinin tarih boyunca farklı din ve etnik grupların sosyal hayatın her kesiminde birlikte barış ve huzur içinde aktif olarak var oldukları çok kültürlü, güvenli bir yaşama alanına ev sahipliği yaptığını hatırlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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