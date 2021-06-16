Son dakika haber | Türk-İş Başkanı Atalay "Soma davası" kararını değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haber | Türk-İş Başkanı Atalay "Soma davası" kararını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber | Türk-İş Başkanı Atalay 'Soma davası' kararını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında verilen karara ilişkin, "Verilen karar, toplum vicdanını rahatlatmamıştır.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında verilen karara ilişkin, "Verilen karar, toplum vicdanını rahatlatmamıştır. Şehitlerimizin aileleri bir kez daha mağdur edilmiştir. Maalesef 7 yıldır sabırla beklenen adalet tecelli etmemiştir. Bu karar toplum vicdanında karşılığını bulmamıştır." ifadesini kullandı.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan faciada 301 maden işçisinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Aradan geçen sürede, acıların hafiflemediğini aksine daha da arttığına işaret eden Atalay, bu acıyı sadece yakınlarını kaybedenlerin ailelerin değil, işçi sınıfının da unutmadığını ve hiçbir zaman unutturmayacağını vurguladı.

Türk-İş Başkanı Atalay şunları kaydetti:

"7 yıl önce Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasıyla ilgili olarak bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi 4 sanık için kararını verdi. 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanına 20 yıl, mühendislerine 12 yıl 6 ay hapis ceza verildi, bir Yönetim Kurulu üyesi ise beraat etti.

Verilen karar toplum vicdanını rahatlatmamıştır. Şehitlerimizin aileleri bir kez daha mağdur edilmiştir. Maalesef 7 yıldır sabırla beklenen adalet tecelli etmemiştir. Bu karar toplum vicdanında karşılığını bulmamıştır. Ülkedeki işçi sağlığı alanında yaşanan ihmalin müeyyidesi hukuk alanında beklenen ölçüde olmamıştır."

"Mevzuat değişikliğinin takipçisi olacağız"

Çalışanların iş ve yaşama şartlarının insana yakışır seviyede olmasına yönelik çalışmaların Türk-İş ve üye sendikalarının öncelikleri olmaya devam edeceğinin altını çizen Atalay, "İş kazaları sonucu yaşanan iş cinayetlerinin en ağır müeyyide ile cezalandırılması için mevzuat değişikliğinin takipçisi olacağız. İşçinin alın teri ve canı üzerinden kar sağlanması dönemi sona ermelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri bir maliyet unsuru değildir. İnsan hayatı ve işçi emeği ihmal edilemeyecek en yüce değerdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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