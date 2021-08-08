Son dakika haber | TÜRBE ZİYARETİNDEN DÖNEN KAFİLE KAZA YAPTI 6 ÖLÜ, 11 YARALI
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Son dakika haber | TÜRBE ZİYARETİNDEN DÖNEN KAFİLE KAZA YAPTI 6 ÖLÜ, 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 11 kişinin de yaralandığı kazazedelerin ziyaret ettiği Hacı baba türbesinin bulunduğu Hacıbaba Mahallesi Muhtarı Ali Ercan Özer (61), "Acımız büyük, Bergama'dan Hacıbaba Türbesi'ne ziyarete gelmişlerdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 11 kişinin de yaralandığı kazazedelerin ziyaret ettiği Hacı baba türbesinin bulunduğu Hacıbaba Mahallesi Muhtarı Ali Ercan Özer (61), "Acımız büyük, Bergama'dan Hacıbaba Türbesi'ne ziyarete gelmişlerdi. Düzenli olarak buraya gelirlerdi. Adaklarını adarlardı. Bugün de adaklarını adadılar. Köyde de tanınan insanlardı. Çok üzgünüz" dedi.

Son dakika haber | TÜRBE ZİYARETİNDEN DÖNEN KAFİLE KAZA YAPTI 6 ÖLÜ, 11 YARALI
Son dakika haber | TÜRBE ZİYARETİNDEN DÖNEN KAFİLE KAZA YAPTI 6 ÖLÜ, 11 YARALI
Son dakika haber | TÜRBE ZİYARETİNDEN DÖNEN KAFİLE KAZA YAPTI 6 ÖLÜ, 11 YARALI
Son dakika haber | TÜRBE ZİYARETİNDEN DÖNEN KAFİLE KAZA YAPTI 6 ÖLÜ, 11 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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