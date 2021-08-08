Son dakika haber | TÜRBE ZİYARETİNDEN DÖNEN KAFİLE KAZA YAPTI 6 ÖLÜ, 11 YARALI

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 11 kişinin de yaralandığı kazazedelerin ziyaret ettiği Hacı baba türbesinin bulunduğu Hacıbaba Mahallesi Muhtarı Ali Ercan Özer (61), "Acımız büyük, Bergama'dan Hacıbaba Türbesi'ne ziyarete gelmişlerdi.