Son dakika haber: Trakya'da vaka sayıları yükseldi

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illeri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları arttı. Edirne, koronavirüs vaka sayısı artan 9'uncu il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs vaka sayıları arttı.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası da kırmızıya büründü.