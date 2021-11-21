Son dakika haber! Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T, otomobiliyle polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.

Kazada ağır yaralanan Ceylan, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kazanın ardından şüpheli, bir süre sonra otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polis memuru Yusuf Ceylan, trafik, asayiş uygulaması yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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