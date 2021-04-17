Son Dakika | Tokat polisinden öğrenci ve ailelere çevrim içi eğitim

Son dakika haberler... TOKAT'ta, polis ekiplerince Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrenci ve ailelere 'Siberay', 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' ve 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projeleri kapsamında eğitim verildi.

TOKAT'ta, polis ekiplerince Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrenci ve ailelere 'Siberay', 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' ve 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projeleri kapsamında eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Siberay', 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' ve 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projeleri hayata geçirildi. Pandemi sürecinde okulların kapanarak, uzaktan eğitime geçirilmesiyle projeler kapsamında eğitimlere de ara verildi. Öğrencilerin pandemi döneminde uzaktan eğitime geçmesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü stüdyolarına gelen polis ekipleri, ilk olarak EBA üzerinden ortaokul ve lise öğrencileri ile ailelerine güvenli internet, internet dolandırıcılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı ve internet üzerinden terör eylemleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Pandemi nedeniyle kendi içimizde hem trafik şubemizin hem terörle mücadele şubemizin hem narkotik şubemizin öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerimiz vardı. Pandemi olunca okullarda kapandı. Okullarda kapanınca bu eğitimlerde yarıda kalmış oldu. Biz de uzaktan eğitime geçilince EBA projesi üzerinden öğretmenlerimiz gibi ders verebilir miyiz, diye düşündük. Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük. Onların sistemine biz de entegre olduk. Onlarla birlikte biz de eğitim vermeye başladık" dedi.

'Siberay' projesinde güvenli internet konusunda uzman ekiplerin görev aldığını belirten Topaloğlu, "Bu arkadaşlarımız öğrencilere interneti nasıl kullanacakları, zararları, hangi programların nasıl kullanılması gerektiği konusunda teknik bilgiler veriyor. Öğrencilerimiz de bilinçlenmiş oluyor. Öğrencilerimiz okula gitmedikleri için hepsi bilgisayar başındalar, ellerinde cep telefonları ya da tabletler var. İnternette bazı sitelere giriyorlar. Bu sitelerin nasıl zararlı olduğu, dolandırıcılık, örgütsel faaliyet, siber suç, narkotik suç gibi konularda çocuklarımıza bilgilendirici eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her şubeden uzman arkadaşlarımız var. Bu konularla ilgili öğrencilerimize açıklayıcı net bilgiler veriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ