Son dakika haber! TİKA, Zagreb Üniversitesindeki Türkoloji bölümünün öğrenci salonunu yeniledi
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Son dakika haber! TİKA, Zagreb Üniversitesindeki Türkoloji bölümünün öğrenci salonunu yeniledi

Son dakika haber! TİKA, Zagreb Üniversitesindeki Türkoloji bölümünün öğrenci salonunu yeniledi
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji bölümünde yenilenen öğrenci salonunun açılışı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Hırvatistan'daki Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji bölümünde yenilenen öğrenci salonunun açılışı yapıldı.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut, burada yaptığı açıklamada, yenilenen salonun sadece Türkoloji değil tüm fakülte öğrencilerinin hizmetinde olduğunu belirterek, çalışmaların geçen sene bittiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılışın ertelendiğini söyledi.

Felsefe Fakültesi Dekanı Miljenko Jurkovic, TİKA'nın duvar, donanım ve teknik ekipmanlarını yenilediği salonun öğrenci kullanımına ideal hale geldiğini anlattı.

Türkoloji Bölüm Başkanı Azra Abadzic Navaey de TİKA'nın eğitim alanında önemli projelere imza attığını anımsatarak, TİKA iş birliğinde 2019'da Türkiye'yi ziyaret ederek oradaki Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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