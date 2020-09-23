Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi
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Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi

23.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:29
Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde yaşayan Mehmet Ali Sağlam, askerliğini yaparken rahatsızlandı. 62 gün yaşam savaşı veren Sağlam'ın ailesi evlatlarının tezkere haberini beklerken ölüm haberini aldı.

21 Mart 2020 tarihinde 6 aylık askerlik vazifesini yapmak için Amasya'daki birliğine teslim olan Mehmet Ali Sağlam, buradan usta birliğine Ağrı'ya gitti. Ağrı'da vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan Sağlam, önce Ağrı Devlet Hastanesine oradan Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 62 gün Erzurum Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi devam eden Sağlam, bugün vefat etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Emet ilçesi Gürpınar köyünde yaşayan ve oğullarının ölüm haberi ile yıkılan aile, oğulları Mehmet Ali Sağlam'ın Ağrı'da nöbette bayılması ile hastane sürecinin başladığını, nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altında iken hayatını kaybettiğini ifade etti.

ASKERİN ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU

Vatani görevini yaparken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mehmet Ali Sağlam Emet ilçesinde büyük üzüntüye neden olurken, cenazesinin yarın Emet ilçesine getirilerek Gürpınar köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
TOKATLI AHMET USTA: garibe kim bilir neler yaptılarda öldü, sahipsiz mazlum. Bedelli de yapamamış. ana babaya üç beş kuruş verip sustururlar.
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SS: 20 yaşında delikanlı aniden rahatsızlanıyor ve ölüyor. . nöroloji problemi yani kafaya darbe. . gariban çocugu olmasaydı böyle mi olurdu
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ASKER: noroloji diyor dövmüşlerdir çocuğu bu zamana kadar sağlam olan genç adam bir nörolojik rahatsızlık yaşarmı elektronik kartmı bu insan açıklama zaten üstün körü hasta oldu öldü
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