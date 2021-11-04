Test sonucunu beklemeden bindiği otobüste pozitif olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL (DHA) - SAMSUN'da yaşayan ve koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunu beklemeden İstanbul'a gitmek için otobüse binen Mehmet Volkan A.'nın test sonucu pozitif çıktı. Bunu bildirmek için aradıkları Mehmet Volkan A.'nın otobüsle yola çıktığını öğrenen sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Çorum'da durduğu araçtan Mehmet Volkan A.'yı indirdi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, dün gece Çorum'da yaşandı. Koronavirüs testi yaptıran ve sonucu beklemeyen Mehmet Volkan A., İstanbul'a gitmek için Samsun'un Terme ilçesinde terminal dışından otobüse bindi. Sağlık ekiplerince Mehmet Volkan A.'nın test sonucunun pozitif çıktığı belirlendi. Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi sürecini başlatmak için Mehmet Volkan A.'ya ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Mehmet Volkan A.'nın otobüs ile yola çıktığı belirlendi. Çorum-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün önünde durdurulan otobüsten indirilen Mehmet Volkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Otobüs yoluna devam ederken, diğer yolcuların kendilerini izole etmek için evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Öte yandan otobüs sürücüsüne de, terminal dışından yolcu aldığı için cezai işlem yapıldı.