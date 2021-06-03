Son dakika haber... Terk eden sevgilisini öldüren sanık: Pişmanım ama tahliye istemiyorum

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, dini nikahla birlikte yaşarken, kendisini terk eden Sevgi Tekin'i (33) evine pencere camını kırarak, girdikten sonra yakınlarının gözü önünde tabancayla öldüren Gökhan Ağtaş'ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da, dini nikahla birlikte yaşarken, kendisini terk eden Sevgi Tekin'i (33) evine pencere camını kırarak, girdikten sonra yakınlarının gözü önünde tabancayla öldüren Gökhan Ağtaş'ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmada "Pişmanım; ama tahliyemi istemiyorum. İstemeyerek de olsa ortada cinayet var. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.

Gökhan Ağtaş, 4 Ocak'ta, dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökhan Ağtaş'ın Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', ' haber leşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup, olmadığını sordu. Ağtaş da pişman olduğunu, Sevgi Tekin'in evine öldürme niyetiyle gitmediğini söyledi. Ağtaş, "Pişmanım; ama tahliyemi istemiyorum. Takdir, yüce mahkemenindir. İstemeyerek de olsa ortada bir cinayet suçu var. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan