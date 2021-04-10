Son dakika haber: TBMM İdari Amiri Ali Şahin kaza yaptı
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Son dakika haber: TBMM İdari Amiri Ali Şahin kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: TBMM İdari Amiri Ali Şahin kaza yaptı

Son dakika haberi: TBMM İdari Amiri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, kar ve tipi nedeniyle Niğde'de kaza yaptı.

TBMM İdari Amiri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, kar ve tipi nedeniyle Niğde'de kaza yaptı. Amir Şahin, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde 8 araç ve tırların da olduğu zincirleme kazaya karıştı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarma ekiplerini bekleyen Ali Şahin, Twitter hesabından "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız tipi var. Acil yardım bekliyoruz" paylaşımında bulundu. Niğde'de polis, 112 Acil ve AFAD ekipleri kaza yerine ulaşılarak Milletvekili Ali Şahin'le birlikte 5 yaralıyı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Milletvekili Şahin'in ve danışmanın durumumun iyi olduğu bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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