Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

Son dakika haberler: KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, görevi devraldığı Muhammet Kaya'yı çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, ağır yaraladı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, görevi devraldığı Muhammet Kaya'yı çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, ağır yaraladı. Polise teslim olan Kılınç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, iddiaya göre, kendinden önceki başkan Muhammet Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç, tabancayla Kaya'ya ateş ederek, kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edilen Kaya, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Olay sonrası her yerde aranan Esat Kılınç, dün Afşin Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kılınç, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mario Draghi Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:25:32. #1.14#

title