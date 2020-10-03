Son dakika haber | Tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
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Son dakika haber | Tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

03.10.2020 02:38 | Son Güncelleme: 03.10.2020 02:42
Son dakika haber | Tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Seyfettin G. (23), tartıştığı amcasının oğlu Zeynel Abidin G.'yi (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Seyfettin G. (23), tartıştığı amcasının oğlu Zeynel Abidin G.'yi (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Seyfettin'in annesi Bedia G. de başına isabet eden taşla yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olduğu öğrenilen Seyfettin G. ile Zeynel Abidin G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Seyfettin G. pompalı tüfekle amcasının oğlu Zeynel Abidin G.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Zeynel Abidin G., kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Seyfettin G. ile 3 kişi gözaltına alınırken, Zeynel Abidin G.'nin cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, kuzenlerin kavgası sırasında başına isabet eden  taş ile yaralanan Seyfettin G.'nin annesi Bedia G.'nin de aynı hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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