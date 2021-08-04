Son dakika haber: Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü
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Son dakika haber: Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü

Son dakika haber: Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin ile 79 yaşındaki Fatma Bahçalı çifti, vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp tüketti. Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazesi geçtiğimiz gün defnedildi. - MALATYA

Son dakika haber: Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü
Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü
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