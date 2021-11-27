Son dakika haber | TARİHİ ÇİÇEK PASAJI'NDA BİR KADINI REHİN ALARAK, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, gece yarısı İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen L. E. Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteri ile tartışmaya başladı. L. E. Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı. Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanığı Onur Gümüşkılıç olayla ilgili, "Olayın nasıl olduğunu biz de tam anlamadık. Bir anda içeriden bir silah sesi geldi. İnsanlar hep birlikte Çiçek Pasajı'nda dışarı fırlamaya başladı. Baktık içerisi 50-60 kişi kalabalık. Sonra Beyoğlu Güven Timleri geldi olay yerine. İçeriye girmeye çalışanlar oldu. Olay bu kadar" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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