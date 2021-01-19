Son dakika... Tamirhanede pitbull paniği kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika... Tamirhanede pitbull paniği kamerada

19.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:39

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu. Karşılarında bir anda pitbull cinsi köpeği gören işçiler sağa sola kaçıştı. İşçilerin korku dolu anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı. Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı. İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

"SABAHTAN BERİ BURADAN AYRILMIYOR"

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, "Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi" ifadelerini kullandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika... Tamirhanede pitbull paniği kamerada
Son dakika... Tamirhanede pitbull paniği kamerada
Son dakika... Tamirhanede pitbull paniği kamerada
Son dakika... Tamirhanede pitbull paniği kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ersun Yanal Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Tamirhanede pitbull paniği kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:38:52. #1.14#
title