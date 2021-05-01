Son dakika haber! Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen 212 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİM-Sen, DİSK (TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvurularının, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valilik tarafından değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl ve ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz olarak Taksim'e çıkmak isteyen toplam 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı
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