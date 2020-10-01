Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı
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Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı

01.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:36

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.

GENEL DENETİM YAPILDI

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı. Otobüslerde ve taksilerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol etti.

YOLCULAR BAŞKA ARACA AKTARILDI

Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Aydeniz'in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydeniz'i ambulansla hastaneye götürdü. Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı
Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı
Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Haber Yorumları (1)
HERŞEY GÜZEL OLACAKMI?: ibb neredeymiş şöföre araba teslim ederken
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