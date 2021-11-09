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Son dakika haber: Taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada Taksicinin cüzdanını çaldılar, parayı alıp cüzdanı yaktılar İzmir'in Ödemiş ilçesinde taksi çağırıp sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İZMİR (İHA) - Taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada

Taksicinin cüzdanını çaldılar, parayı alıp cüzdanı yaktılar

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde taksi çağırıp sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Taksicinin cüzdanını çaldıktan sonra paraları alıp cüdanı yakan 2 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay dün 18.30 sıralarında Görenci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre K.Ş.Y. idaresindeki ticari taksiye iki kişi binerek Görenci Sokak'a gitmek istediğini söyledi. Sokağa geldiklerinde ön yolcu koltuğunda oturan kişi, parayı uzattıktan sonra telefonla konuşur gibi yapıp elindeki cüzdanını, taksi sürücüsünün de cüzdanının olduğu, aracın el freninin yanına koydu. 2 kişi daha sonra parayı verip taksiden indi.

Cüzdanını bulamadı

Taksi sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra cüzdanının yerinde olmadığını fark etti.. İçerisinde kimlik, ehliyet, belgeler ve banka kartları ile bin 200 lira parasını kaptıran sürücü, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kıskıvrak yakalandılar

Şikayetin ardından olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları başlata polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini izleyen polis, sağ arka kapıdan inen kişinin taksiden indikten sonra yere cisim attığını, cismin taksicinin cüzdanı olduğunu ve taksi uzaklaştıktan sonra cüzdanı aldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin İ.A. ve A.C. olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri iki şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Paraları alıp cüzdanı yakmışlar

Öte yandan emniyetteki sorgularında taksicinin cüzdanını çaldığını itiraf eden şüpheliler, evlerine gittikten sonra, cüzdan içerisindeki paraları alıp, cüzdanı yaktıklarını ardından da su gider borusunun içine attıklarını söylediler.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında İ.A., Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Son dakika haber: Taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada

Son dakika haber: Taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada

Son dakika haber: Taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Seval Konuralp - Son Dakika Haberleri
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