Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi

Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline kurusıkı tabanca verip, o anları sosyal medya hesabından paylaşan S.K. isimli kişi, bir de küçük çocuğa iki el ateş ettirdi. Kız çocuğunun korktuğunu söylemesine rağmen