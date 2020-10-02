Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
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Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi

02.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:39
Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi

Sultangazi'de 6 yaşındaki çocuğun eline kurusıkı tabanca verip, o anları sosyal medya hesabından paylaşan S.K. isimli kişi, bir de küçük çocuğa iki el ateş ettirdi. Kız çocuğunun korktuğunu söylemesine rağmen

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

''ABİ KORKUYORUM''

Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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