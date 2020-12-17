Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
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Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü

17.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:43

Son dakika genel haberi... Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü Son yağmurlar İstanbul'a 1 günlük su kazandırdı Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da susuzluk alarmı devam ediyor.

Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü

Son yağmurlar İstanbul'a 1 günlük su kazandırdı

İSTANBUL - Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da susuzluk alarmı devam ediyor. Son düşen yağmurlar ise beklentilerin altında kalarak İstanbul'a yaklaşık 1 günlük su kazandırdı. İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlarından Büyükçekmece Gölü'nde ise suların yüzlerce metre çekilmesiyle adeta çorak arazi ortaya çıktı.

İstanbul'da son aylarda yaşanan kuraklığın en net görüntüsü barajlarda çekildi. İstanbul'a su sağlayan birçok baraj alanının adeta çöle döndüğü, geriye balçıkların ve çorak arazilerin kaldığı görüldü. Yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük doluluk oranına ulaşarak alarm veren barajlarda ibre 3 gündür az da olsa tersine döndü. İSKİ tarafından yapılan açıklamada 3 gün önce yüzde 21.65 seviyesinde olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 0,29 artarak 21.94 seviyesine çıktı. Yaşanan bu gelişme ile aylardır düşüş yönünde olan ibrenin az da olsa artışa geçtiği görüldü. Kentte 3 gündür etkili olan yağmurlu hava ise yaklaşık 1 günlük su kazandırdı.

Öte yandan İstanbul'un en önemli su kaynakları arasında gösterilen Büyükçekmece Gölü'nde çekilen görüntüler korkunç manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi. Havadan drone kamerası ile çekilen görüntülerde suların yüzlerce metre çekildiği görüldü. Suların çekildiği alanlar ise adeta bir çorak araziye dönüştü. Vatandaşların suların çekilmesini fırsat bilerek araçları ile yaptıkları driftlerin izleri toprak yüzeyinde kaldı. Gölün doluluk oranı ise bugün itibariyle yüzde 16.97 olarak ölçüldü.

Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle ölçüldü;

"Ömerli 21.05, Pabuçdere 6.56, Sazlıdere 5.59, B.Çekmece 16.97, Alibeyköy 30.31, Terkos 22.96, Elmalı 24.54, Darlık 50.47, Istrancalar 33.54"

Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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