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Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı Stajyer avukatın iş merkezinden düşme anı kamerada Sakarya Barosu genç avukatın ölümü sonrasında başsağlığı mesajı yayınladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 31 yaşındaki stajyer avukatın iş merkezinin 4'üncü katından yere düşerek...

SAKARYA (İHA) - Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Stajyer avukatın iş merkezinden düşme anı kamerada

Sakarya Barosu genç avukatın ölümü sonrasında başsağlığı mesajı yayınladı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 31 yaşındaki stajyer avukatın iş merkezinin 4'üncü katından yere düşerek hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Cem Sarı iş merkezinin 4'üncü katından yere düşerek hayatını kaybetmişti. Konuyla alakalı bölgeye giden polis ekiplerince yapılan incelemelerde Sarı'nın stajyer avukat olduğu tespit edildi. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Sakarya'da bir avukatın yanında staj yaptığı öğrenilen Sarı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sakarya Barosu'ndan başsağlığı mesajı

Öte yandan, stajyer avukatın ölümü sonrasında Sakarya Barosu'nun sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Stajyer avukatın düşme anı kamerada

Cem Sarı'nın 4'ncü kattan düşme anı ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, stajyer avukat Sarı'nın yere düştüğü anlar yer aldı. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı

İş merkezinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti

İş merkezinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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Şehir merkezinde şoke eden olayın görüntüsü ortaya çıktı Stajyer avukatın iş merkezinden düşme anı kamerada Sakarya Barosu genç avukatın ölümü sonrasında başsağlığı mesajı yayınladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 31 yaşındaki stajyer avukatın iş merkezinin 4'üncü katından yere düşerek...

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