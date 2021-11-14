Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

ADANA'da kent merkezinde kurulan sosyete pazarında alışverişe gelenlerin oluşturduğu kalabalık ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması, dikkat çekti. Bazıları dip dibe kıyafet karıştırırken kimileri ise alışverişini maskesiz yaptı.

Koronavirüs salgınıyla ülke genelinde mücadele sürerken, vaka ve vefat sayıları henüz belirli seviyenin altına inmedi. Buna rağmen halk zaman zaman pandemi tedbirlerine uymuyor. Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde kurulan sosyete pazarına alışverişe gelenlerin çoğu sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bazıları maskelerini takmazken bazıları ise dip dibe her kıyafete dokunarak alışveriş yaptı. Tezgahların başında oluşan insan kalabalığı, koronavirüsü unutturdu.

Sosyete pazarı esnafı Hülya Bolcal da tedbirlere uymayanları uyardıklarını ama bazılarının "Koronavirüse pek inanmıyorum büyük ilaç firmalarının oyunu olduğunu düşünüyorum" dediklerini belirtti.