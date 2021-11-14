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Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haberlerine göre ADANA'da kent merkezinde kurulan sosyete pazarında alışverişe gelenlerin oluşturduğu kalabalık ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması, dikkat çekti.

ADANA'da kent merkezinde kurulan sosyete pazarında alışverişe gelenlerin oluşturduğu kalabalık ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması, dikkat çekti. Bazıları dip dibe kıyafet karıştırırken kimileri ise alışverişini maskesiz yaptı.

Koronavirüs salgınıyla ülke genelinde mücadele sürerken, vaka ve vefat sayıları henüz belirli seviyenin altına inmedi. Buna rağmen halk zaman zaman pandemi tedbirlerine uymuyor. Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde kurulan sosyete pazarına alışverişe gelenlerin çoğu sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bazıları maskelerini takmazken bazıları ise dip dibe her kıyafete dokunarak alışveriş yaptı. Tezgahların başında oluşan insan kalabalığı, koronavirüsü unutturdu.

'AİLEM FİT VE SAĞLIKLI BİZE BİR ŞEY OLMAZ'

Sosyete pazarına arkadaşıyla alışverişe gelen Ahmet Karaca, maske takmamasına gerekçe olarak spor yapmasını gösterdi. Koronavirüsten korkmadığını dile getiren Karaca, "Bizim ailede sıkıntı yok. Ailem fit ve sağlıklı, bize bir şey olmaz. Çevremde virüse yakalanan da pek olmadı. Sadece zorunlu hallerde maske takıyorum" dedi.

Maske takmadan alışveriş yapan Nehir Kara ise aşı yaptırdığı için rahat davrandığını belirterek, "Korkmuyorum, artık alıştık diyelim. Aşının faydası var ama maskenin pek yok. Sonuçta elimizle maskeye sürekli dokunuyoruz. Buradaki kalabalık biraz tedirgin ediyor, çünkü sosyal mesafe yok. Pandeminin başında insanlar eldivensiz çıkmıyordu. Şimdi 200'den fazla ölüm olmasına rağmen rahatız" diye konuştu.

Sosyete pazarı esnafı Hülya Bolcal da tedbirlere uymayanları uyardıklarını ama bazılarının "Koronavirüse pek inanmıyorum büyük ilaç firmalarının oyunu olduğunu düşünüyorum" dediklerini belirtti.


Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Son dakika haber! Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

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Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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