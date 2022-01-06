Son dakika haber: Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 1 yaralı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra sokakta buluşan iki grubun kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi, Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, ardından dışarıda buluştu. Burada, taraflar arasında kavga çıktı. Feryat B. elindeki bıçakla Günay Durmaz'ı (21) karın boşluğundan, Veysel Kaplan'ı (18) ise karnından bıçakladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Feryat B., Cafer Y. ve Yusuf K.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.