Şiyar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi hakim karşısına çıktı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde geçen yıl çıkan ev yangınında yanarak hayatını kaybeden Şiyar Kılıç'ın (9) ölümüyle ilgili tutuklanan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, kardeşi Yasin Kıcı ve anneleri Emine Kıcı, Sakarya 3 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk kez hakim...

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde geçen yıl çıkan ev yangınında yanarak hayatını kaybeden Şiyar Kılıç'ın (9) ölümüyle ilgili tutuklanan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, kardeşi Yasin Kıcı ve anneleri Emine Kıcı, Sakarya 3 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede anne Gülüzar Amanet hakkında; 'Olası kasıtla yangını kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1 yıl ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, Hami Kıcı hakkında ise 'canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa eziyet etme' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis ve 'çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Diğer sanıklar Yasin Kıcı ve anne Emine Kıcı için ise 'olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrasında tutuklu 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

HAMİ KICI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede üzerine atılı suçları kabul etmeyen Hami Kıcı, "Olay günü ben eve gitmedim. Annemde kaldım. Şiyar'da sapasağlamdı. Yangın günü de Gülüzar Şiyar'ı dövmüştü. Yangını Gülüzar çıkarttı, elektrikli soba ve battaniyeyi yaklaştırdı. Neden yaptı bilmiyorum, yangından sonra bana çocuğu öldüğü için yaktığını söyledi ve evi yaktığını birine söylersem çocukları öldürmekle tehdit etti. Şiyar'a vurma, cinsel istismar gibi iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

'2 GÜN ÖLÜ ÇOCUĞUMLA YATTIM'

Hami Kıcı'nın çocuğunu öldürdüğünü ve 2 gün Şiyar'ın ölü bedeniyle uyuduğunu belirten Gülüzar Amanet, "Hami yalan söylüyor, oğlumu döverek öldürdü hatta sopayla cinsel istismarda bulundu. Hami, Şiyar'dan beni kıskandı ve beni öpüyor diye kafasını yere vurdu. Kardeşi Yasin durdurmak isteyince dışarı çıkıp onu da dövdü. Şiyar'ı yatağa yatırdım ama alıp dövdü ve sonra kafa üstü yere attı. Bu sefer hiç nefes almıyordu Şiyar, kalp masajı yaptım ama öldüğünü anladım. 2 gün oğlumun ölüsüyle yaşadım, Hami'ye durumu anlatınca şekeri yükseldi ve hastaneye gittik. Evi kim yaktı bilmiyorum ama Şiyar vefat etmeden önce Hami elindeki sopayı Şiyar'ın makatından sokmaya çalıştı. Kardeşi Yasin durumu fark edince polise şikayet edeceğini söyledi, Hami onu da tehdit etti. Sonra Yasin'in motoruna benzin almaya gittiler, beni evden kovdu. Sonrasında bir baktım ev yanıyor ve Şiyar'da içersindeydi." ifadelerini kullandı.

DAVA 10 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, eksik konuların giderilmesi, sanıklardan temin edilen cep telefonların incelenmesine duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenmesine, Şiar Kılıç'ın herhangi bir cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığının araştırılmasına karar vererek mahkemeyi 10 Haziran 2021 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

28 Nisan 2020'de Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Karşı Mahalle Gökçekız Sokakta bulunan bir evde çıkan yangında 9 yaşındaki Şiyar Kılıç yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Sakarya Cumhuriyet Basşavcılığı ve Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında incelemeler devam ederken anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, katıldıkları bir televizyon programında cinayeti itiraf etmişti. İtiraf sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı, Sakarya'da ise Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı