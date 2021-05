SİVAS'TA, ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ARİFE

SİVAS'ta Ramazan Bayramı arifesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti.

SİVAS'ta Ramazan Bayramı arifesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında dua eden yakınları, hüzünlü anlar yaşadı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Bu kapsamda Sivas'ta şehit aileleri arife günü şehitliklere akın etti. Şehit aileleri kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bayram arifesi Garnizon ve Polis şehitliğini ziyaret etti. Aileler, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti, şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döktü.

'UNUTULMUYOR, ACISI HEP TAZE OLUYOR'

9 Aralık 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurullah Çakır'ın babası Salih Çakır, her bayram hüzünlü olduklarını belirterek "Elbette buruk bir ay. Evlat acısı hiç bir şeye benzemiyor. Her bayram bu burukluğu yaşıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yapacak bir şey yoktur. Unutulmuyor, acısı hep taze oluyor" dedi.

Şehit Nurullah Çakır'ın 4 yaşındaki yeğeni ve kendi adını taşıdığı Nurullah Çakır ise, amcasını çok sevdiğini söyledi.

10 Ocak 2011 tarihinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün annesi Neşe Pürlü ise, "Çok acı bir durum. Anlatılmıyor. 10 yıldır, bayram sayılırsa böyle bayram yapıyoruz. Şehit olduğu için Rabbim sabrını veriyor. Şehit olduğu için dayanıyoruz. Bunun acısı tarif edilemez. Her an her dakika acısı içimde duruyor" diye konuştu.

Babası Feyzi Pürlü ise, "Her gün buradayız. Göründüğü gibi değil. Yüzeysel bakıldığı gibi değil. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin" ifadelerini kullandı.

İL PROTOKOLÜNDEN KARANFİL

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki protokol üyeleri de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Vali Ayhan daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Vali Ayhan'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve bazı protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı