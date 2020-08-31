Sivas'ta kuruyan Kellah Gölü'nün tuz tabakası havadan görüntülendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesi ve yağışların azalması nedeniyle tamamen kurudu. Kuruyan göl sonrası ortaya çıkan tuz tabakası ise dronla görüntülendi.
31.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:04
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Dağı yakınında yer alan Kellah Gölü, su kaynaklarının azalması nedeniyle kurudu. Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler nedeniyle su toplayamadı.
YÜZEYDE TUZ TABAKASI OLUŞTU
Çevresinde bulunan tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan göl, tarım üretimini de olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Gölün kuruması sonrası oluşan tuz tabakası, dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA