Tekerleği koptu, metrelerce savruldu! Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

Sinop'taki korkunç olay, Dikmen ilçesine bağlı Akgüney köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çift sürdükten sonra tırmık çeken üç çocuk babası Musa Çolak'ın (58) kullandığı traktörün ön sol tekeri koptu.

YAKLAŞIK 30 METRE SAVRULDU

Yaklaşık 30 metre savrulan traktör, çam ağacına çarparak taklalar attı. Kaza sırasında sürücü Çolak kontrolden çıkan traktörün üzerinden fırladı. Sesi duyan köy muhtarı Salim Akın hemen olay yerine koşarak durumu jandarma ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kaza yerine gelen 112 ekiplerince sürücü Musa Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çolak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere önce Sinop Gerze Devlet Hastanesi'ne, ardından Ankara'ya sevk edildi. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı