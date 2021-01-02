Tekerleği koptu, metrelerce savruldu! Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi
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Tekerleği koptu, metrelerce savruldu! Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

02.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:30
Tekerleği koptu, metrelerce savruldu! Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

Sinop'ta, 58 yaşındaki Musa Çolak'ın tarlada kullandığı traktörün ön tekeri koptu. Yaklaşık 30 metre savrulan traktörden fırlayan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sinop'taki korkunç olay, Dikmen ilçesine bağlı Akgüney köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çift sürdükten sonra tırmık çeken üç çocuk babası Musa Çolak'ın (58) kullandığı traktörün ön sol tekeri koptu.

YAKLAŞIK 30 METRE SAVRULDU

Yaklaşık 30 metre savrulan traktör, çam ağacına çarparak taklalar attı. Kaza sırasında sürücü Çolak kontrolden çıkan traktörün üzerinden fırladı. Sesi duyan köy muhtarı Salim Akın hemen olay yerine koşarak durumu jandarma ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ön tekerliği kopan traktör takla attı! Araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kaza yerine gelen 112 ekiplerince sürücü Musa Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çolak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere önce Sinop Gerze Devlet Hastanesi'ne, ardından Ankara'ya sevk edildi. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Ön tekerliği kopan traktör takla attı! Araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Tekerleği koptu, metrelerce savruldu! Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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