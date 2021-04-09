Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu
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Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Yaşam

Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu

SİNOP - Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kurulan noktada gün boyu bağışlar kabul edildi. Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de burayı ziyaret etti. Kan bağışı yapan personele teşekkürlerini ileten Şahin, yapılan bağışların kan bekleyenlere umut olacağını dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Kızılayı Sinop Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Sarı ise, "Malum 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürümüz Cahit Şahin'i ziyarete gelmiştik. Pandemi döneminde de kan ihtiyaçlarımız, stoklarımız çok azaldığı için böyle bir talepte bulunduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadı. Onlar içinde çok güzel bir etkinlik olmuş oldu. Samsun Kan Merkezi'nden ekibimiz geldi. Şu anda 30 personelimiz kan veriyor. Onların Polis Haftaları'nı kutluyor saygılarımı sunuyorum. 1 ünite kanın 3 kişiye can olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün halkımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu
Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu
Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu
Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu
Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu
Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu
Sinop polisi kan bekleyenlere umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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