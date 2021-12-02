Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA