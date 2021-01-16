Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı
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Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı

16.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:22

Siirt'te özel hazırlanan kuyularda pişirilen büryan kebabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu evlerinde geçiren vatandaşların sofralarını süslüyor.

Siirt'te özel hazırlanan kuyularda pişirilen büryan kebabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu evlerinde geçiren vatandaşların sofralarını süslüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 18 yıl önce tescillenen, sütten kesilmiş kuzu etinden hazırlanan ve özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryan kebabı, kısıtlamanın olduğu günlerde de tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.

"Damak çatlatan" lezzetiyle gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak bilinen büryan kebabı, sipariş üzerine paket yapılarak evlere servis ediliyor.

Büryan ustası Murat Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt mutfağının önemli lezzetlerinden büryan kebabının 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapında kuyu şeklindeki tandırlara sarkıtılarak buharla pişirildiğini söyledi.

Lezzetinden taviz vermediklerini ve bunun için köy köy mezra mezra gezerek büryana elverişli kuzuları aldıklarını dile getiren Kayaalp, büryanı hazırlamak için gece saat 02.00'de işe koyulduklarını belirtti.

Büryanın yaklaşık 2 saat tandırdaki köz ateşte pişirildiğini aktaran Kayaalp, 05.00 sıralarında da servise hazır hale geldiğini anlattı.

Salgın sürecinde büryanın tercih edilen lezzetlerin başında geldiğini dile getiren Kayaalp, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işletmelerde servis yapmadığımız için büryanı evlere paket olarak gönderiyoruz. Hafta sonu müşterilerimiz telefon açıyor ve siparişlerini evlerine yetiştiriyoruz." dedi.

"Büryan her zaman ilgi gördü"

Kuzu etinin yayladan sofraya uzanan serüveninde hiçbir katkı maddesinin bulunmadığı kaydeden Kayaalp, bu nedenle büryanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

"Siirt'te Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hasta büryan istedi, biz de bu talepler doğrultusunda siparişleri gönderiyoruz. Daha önce işlerimiz nasılsa bu dönemde de aynı şekilde devam etti. Büryan her zaman ilgi gördü." diyen Kayaalp, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını ifade etti.

Almanya'dan gelir gelmez büryan siparişi verdi

Almanya'da yaşayan Siirtli Behçet Kavun da memleketine gelir gelmez ilk işinin büryan siparişi vermek olduğunu söyledi.

Bu lezzeti herkese tavsiye ettiğini dile getiren Kavun, "Almanya'da 42 yıldır işletmeci olarak yaşıyorum. Dost akraba ziyareti için Siirt'e geldim ve uçaktan iner inmez gelip büryan siparişi verdim. Paket yapıp bir kaç kilogram götüreceğim. Buranın eti ve büryanı farklı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan Yılmaz Sönmez de ziyaret ettiği kentte aradığı ilk lezzetin büryan olduğunu anlattı.

Sönmez, büryanın çok farklı bir lezzet olduğuna değinerek, "İlimizin en güzel yemekleri arasında. İstanbul'da büryanı arıyoruz. İstanbul'da da büryan yapılıyor, ancak buradaki daha güzel." dedi.

Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı
Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı
Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı
Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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