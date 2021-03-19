Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

19.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:01

Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalarak dolandıran ve gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

MUĞLA - Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalarak dolandıran ve gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında, bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından projeli çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde, Bilecik olmak üzere, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Türkiye genelinde 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama (phishing) yöntemi ile yasa dışı ele geçirdikleri ve sattıkları, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştıkları ve bu yöntemlerle menfaat temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Datça Adliyesi'ne sevk edildi.

Aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 18 şüpheliden 11'i adli makamlara sevk edilirken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden Y.Ç.I, S.E., A.A.K, O.A., M.A ve E.N.D tutuklanırken, B.K. ve A.K. adli kontrol ile 3 kişi ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:05:45. #1.15#
title