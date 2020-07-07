Sevgilisini falçata ile kesip öldü diye göl kenarına atan sanığın yargılanmasına devam edildi
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Sevgilisini falçata ile kesip öldü diye göl kenarına atan sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Avcılar'da kız arkadaşının farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Çiçek'in (25) yargılanmasına devam edildi.

07.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:57

Avcılar'da kız arkadaşının farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Çiçek'in (25) yargılanmasına devam edildi. Dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu Raporu'nda genç kızın yaralanmalarının hayati tehlike oluşturabilecek boyutta olduğu aktarıldı.

Avcılar'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı sürpriz yapacağım diyerek götürdüğü konfeksiyon atölyesinde vücudunun farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Çiçek'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, tutuksuz sanık Yunus Kıldır'ın ise askerde olduğu belirtildi.

Duruşmada mahkeme başkanı Rabia Kaçmaz'ın yaralanmalarına ilişkin aldırılan raporun Adli Tıp Kurumu'ndan geldiğini aktardı. Gelen raporda Rabia Kaçmaz'ın yaralanmalarının yaşamsal tehlikeye neden olacak boyutta olduğu ve hafif nitelikte olmadığı aktarıldı. Raporda ayrıca mağdur genç kızın yüzündeki bıçak kesiklerinin ise sabit iz niteliğinde olduğu belirtildi.

Duruşmada gelen rapora karşı savunması sorulan sanık Emre Çiçek, çok pişman olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti mağdurun boğazından yaralanması nedeniyle ses tellerinde kalıcı bir hasar ya da bir eksiklik olup olmamasına ilişkin yeniden rapor aldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan mağdur Kaçmaz'ın avukatı Betül Öztulum Adli Tıp Kurumu Raporu'nda mağdur Rabia Kaçmaz'ın vücudundaki izlerin hayati tehlikeye sebep olabileceğini söyledi. Öztulum AHBAP Platformu olarak Rabia Kaçmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını da belirtti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 5 Şubat 2019'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, Emre Çiçek'in kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a sürpriz yapacağını söyleyerek iş yerine götürdüğü ve burada Rabia Kaçmaz'ın gözlerini kapatarak genç kızın ellerini ve ayaklarını falçata ile yaralayıp boğazını kestiği açıklanmıştı. Ardından dışarıya çıkan Emre Çiçek'in arkadaşı Yunus Kıldır ile yeniden olay yerine döndüğü ve Rabia Kaçmaz'ı bir çuval içine koyarak göl kenarına atıp üzerinden araba ile geçtiği belirtilmişti. 6 Şubat 2019 tarihinde teslim olan Emre Çiçek polis merkezinde olayı anlatmıştı. Rabia Kaçmaz ise yarı çıplak halde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlı bir biçimde göl kenarında bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Çiçek'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

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Sevgilisini falçata ile kesip öldü diye göl kenarına atan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: İHA

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