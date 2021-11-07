Son dakika haber! 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEYİP İNTİHARA KALKIŞTI, KURTARILAMADI - Haberler
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Son dakika haber! 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEYİP İNTİHARA KALKIŞTI, KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANTALYA'da tartıştığı Ayşegül Sert'i (45) tabancayla öldürüp, aradığı apartman görevlisine "Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş eden Sadullah Gültürk (68), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da tartıştığı Ayşegül Sert'i (45) tabancayla öldürüp, aradığı apartman görevlisine "Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş eden Sadullah Gültürk (68), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah Gültürk, Ayşegül Sert ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah Gültürk, aynı tabancayla başına ateş etti.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in cenazesi ise morga götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadullah Gültürk, dün gece yarısı yaşamını yitirdi. Gültürk'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

Son dakika haber! 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEYİP İNTİHARA KALKIŞTI, KURTARILAMADI

Son dakika haber! 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEYİP İNTİHARA KALKIŞTI, KURTARILAMADI

Son dakika haber! 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEYİP İNTİHARA KALKIŞTI, KURTARILAMADI

Son dakika haber! 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEYİP İNTİHARA KALKIŞTI, KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Son dakika haber... 'SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM, POLİSİ ARAYIN' DEDİKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

 Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti
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