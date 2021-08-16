Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış

Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KONYA'da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, semaveri deviren müşterisi Emel Göçer'i (33) tabancayla başından vurarak öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan'in (35), 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

KONYA'da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, semaveri deviren müşterisi Emel Göçer'i (33) tabancayla başından vurarak öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan'in (35), 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen İlhan'ın, ifadesinde, "Bana, annemin yanında hakaret ettiler. Anneme de hakaret ettiler. Vurma niyetim yoktu ama vurdum" dediği öğrenildi. 

Olay, cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 arkadaşı ve 3 yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile gittiği sırada yolda seyyar çaycıda durup, gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göçer, semaveri devirdi. İlhan da 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Göçer, kanlar içinde yere yıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Muhammet İlhan da dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

3 AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ Muhammet İlhan'ın, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen İlhan'ın, ifadesinde ise "Bana, annemin yanında hakaret ettiler. Anneme de hakaret ettiler. Vurma niyetim yoktu ama vurdum" dediği öğrenildi. 


Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış
Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış
Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış
Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

Son dakika haberi: Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi
Son dakika haberi: Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Edis Kibariye Haluk Levent Seren Serengil
Spor Mesut Özil Salih Uçan Lionel Messi Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Semaveri deviren müşterisini öldüren şüpheli, 3 ay önce cezaevinden çıkmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 09:45:30. #1.15#

title